Astros Prospect Report: August 8th

Another day of minor league action is in the book. See the results below.

AAA: Sugar Land Space Cowboys (46-63) won 18-1 (BOX SCORE)

Note: Leon has a .811 OPS this season.

Colton Gordon , LHP: 5.0 IP, 3 H, 0 R, 0 ER, 2 BB, 3 K (WIN)

5.0 IP, 3 H, 0 R, 0 ER, 2 BB, 3 K (WIN) Matt Ruppenthal , RHP: 2.0 IP, 2 H, 1 R, 1 ER, 2 BB, 1 K

2.0 IP, 2 H, 1 R, 1 ER, 2 BB, 1 K Parker Mushinski , LHP: 1.0 IP, 0 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 1 K

1.0 IP, 0 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 1 K Jake Cousins, RHP: 1.0 IP, 0 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 0 K

AA: Corpus Christi Hooks (52-51) lost 6-0 (BOX SCORE)

Note: Henley has 83 K in 83.1 innings this season.

Joey Loperfido, LF: 1-for-4, 2B

Blair Henley , RHP: 5.0 IP, 3 H, 2 R, 1 ER, 3 BB, 7 K

5.0 IP, 3 H, 2 R, 1 ER, 3 BB, 7 K Derek West , RHP: 1.0 IP, 0 H, 1 R, 1 ER, 3 BB, 0 K

1.0 IP, 0 H, 1 R, 1 ER, 3 BB, 0 K Logan VanWey , RHP: 2.0 IP, 2 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 3 K

2.0 IP, 2 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 3 K Ray Gaither, RHP: 1.0 IP, 1 H, 2 R, 2 ER, 3 BB, 0 K

A+: Asheville Tourists (41-57) lost 4-1 (BOX SCORE)

Note: Ullola has 19 K in 8.2 innings in August.

Joey Mancini , RHP: 4.0 IP, 4 H, 2 R, 2 ER, 1 BB, 5 K

4.0 IP, 4 H, 2 R, 2 ER, 1 BB, 5 K Miguel Ullola , RHP: 4.0 IP, 1 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 8 K

4.0 IP, 1 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 8 K Ronny Garcia, RHP: 1.0 IP, 2 H, 1 R, 1 ER, 0 BB, 1 K

A: Fayetteville Woodpeckers (45-58) lost 14-2 (BOX SCORE)

Note: Carrasco has a 2.23 ERA this season.

Alimber Santa , RHP: 1.2 IP, 5 H, 5 R, 5 ER, 4 BB, 5 K

1.2 IP, 5 H, 5 R, 5 ER, 4 BB, 5 K Jeremy Molero , RHP: 1.1 IP, 1 H, 2 R, 1 ER, 2 BB, 1 K

1.1 IP, 1 H, 2 R, 1 ER, 2 BB, 1 K Andrew Taylor , RHP: 1.1 IP, 5 H, 6 R, 6 ER, 3 BB, 1 K

1.1 IP, 5 H, 6 R, 6 ER, 3 BB, 1 K Deury Carrasco, RHP: 3.2 IP, 1 H, 1 R, 1 ER, 2 BB, 2 K

Today’s minor league starters:

SL: Ronel Blanco - 7:35 CT

CC: Rhett Kouba - 6:35 CT

AV: Alex Santos - 5:35 CT

FV: TBD - 6:05 CT