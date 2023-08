Astros Prospect Report: August 29th

Another day of minor league action is in the book. See the results below.

AAA: Sugar Land Space Cowboys (50-77) lost 5-0 (BOX SCORE)

Note: Tamarez has 76 K this season.

Misael Tamarez , RHP: 5.0 IP, 3 H, 3 R, 3 ER, 3 BB, 7 K

5.0 IP, 3 H, 3 R, 3 ER, 3 BB, 7 K Jimmy Endersby , RHP: 1.0 IP, 1 H, 1 R, 0 ER, 0 BB, 2 K

1.0 IP, 1 H, 1 R, 0 ER, 0 BB, 2 K Matt Gage , LHP: 1.0 IP, 0 H, 0 R, 0 ER, 1 BB, 0 K

1.0 IP, 0 H, 0 R, 0 ER, 1 BB, 0 K Joel Kuhnel, RHP: 1.0 IP, 3 H, 1 R, 1 ER, 0 BB, 1 K

AA: Corpus Christi Hooks (58-63) lost 3-2 (BOX SCORE)

Note: Wagner has a .857 OPS in Double-A.

Angel Macuare , RHP: 4.0 IP, 3 H, 2 R, 2 ER, 4 BB, 0 K

4.0 IP, 3 H, 2 R, 2 ER, 4 BB, 0 K Cesar Gomez , RHP: 2.0 IP, 2 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 1 K

2.0 IP, 2 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 1 K Cole McDonald , RHP: 1.0 IP, 0 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 1 K

1.0 IP, 0 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 1 K Logan VanWey, RHP: 1.0 IP, 0 H, 0 R, 0 ER, 2 BB, 0 K

A+: Asheville Tourists (47-69) lost 4-3 (BOX SCORE)

Note: Cole has a .910 OPS in High-A.

Luis Rodriguez , LHP: 5.0 IP, 0 H, 0 R, 0 ER, 1 BB, 4 K

5.0 IP, 0 H, 0 R, 0 ER, 1 BB, 4 K Deylen Miley, RHP: 4.0 IP, 4 H, 4 R, 4 ER, 1 BB, 5 K

A: Fayetteville Woodpeckers (53-68) won 2-0 (BOX SCORE)

Note: Dombroski has 135 K in 109 innings this season.

Ethan Pecko , RHP: 4.0 IP, 4 H, 0 R, 0 ER, 3 BB, 3 K

4.0 IP, 4 H, 0 R, 0 ER, 3 BB, 3 K Trey Dombroski , LHP: 4.0 IP, 3 H, 0 R, 0 ER, 1 BB, 3 K (WIN)

4.0 IP, 3 H, 0 R, 0 ER, 1 BB, 3 K (WIN) Jeremy Molero, RHP: 1.0 IP, 0 H, 0 R, 0 ER, 1 BB, 1 K (SAVE)

Today’s minor league starters:

SL: Shawn Dubin - 9:05 CT

CC: Valente Bellozo - 7:05 CT

AV: Tyler Guilfoil - 5:35 CT

FV: TBD - 6:00 CT