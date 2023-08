Astros Prospect Report: August 1st

Another day of minor league action is in the book. See the results below.

AAA: Sugar Land Space Cowboys (43-60) lost 14-7 (BOX SCORE)

Note: Singleton is hitting .337 for Sugar Land.

Spenser Watkins , RHP: 0.2 IP, 5 H, 7 R, 7 ER, 3 BB, 0 K

0.2 IP, 5 H, 7 R, 7 ER, 3 BB, 0 K Jimmy Endersby , RHP: 3.0 IP, 2 H, 3 R, 2 ER, 1 BB, 3 K

3.0 IP, 2 H, 3 R, 2 ER, 1 BB, 3 K Joel Kuhnel , RHP: 1.1 IP, 2 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 1 K

1.1 IP, 2 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 1 K Austin Hansen , RHP: 2.0 IP, 3 H, 3 R, 3 R, 2 BB, 1 K

2.0 IP, 3 H, 3 R, 3 R, 2 BB, 1 K Seth Martinez , RHP: 1.0 IP, 0 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 1 K

1.0 IP, 0 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 1 K Joe Record, RHP: 1.0 IP, 1 H, 0 R, 0 ER, 1 BB, 0 K

AA: Corpus Christi Hooks (49-48) lost 7-5 (BOX SCORE)

Note: Corona has a 19 HR, 22 SB this season.

Angel Macuare , RHP: 4.0 IP, 4 H, 2 R, 1 ER, 0 BB, 2 K

4.0 IP, 4 H, 2 R, 1 ER, 0 BB, 2 K Cesar Gomez , RHP: 0.2 IP, 5 H, 5 R, 5 ER, 1 BB, 2 K

0.2 IP, 5 H, 5 R, 5 ER, 1 BB, 2 K Tyler Brown , RHP: 0.1 IP, 0 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 0 K

0.1 IP, 0 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 0 K Diosmerky Taveras , RHP: 2.0 IP, 1 H, 0 R, 0 ER, 1 BB, 5 K

2.0 IP, 1 H, 0 R, 0 ER, 1 BB, 5 K Logan VanWey, RHP: 1.0 IP, 0 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 2 K

A+: Asheville Tourists (40-52) lost 4-2 (BOX SCORE)

Note: Melton has 40 SB this season.

Valente Bellozo , RHP: 5.0 IP, 0 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 6 K

5.0 IP, 0 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 6 K Nolan DeVos, RHP: 3.0 IP, 3 H, 4 R, 4 ER, 4 BB, 1 K

A: Fayetteville Woodpeckers (44-53) won 8-1 (BOX SCORE)

Note: Fleury has 97 K in 70 innings this season.

Jose Fleury , RHP: 3.0 IP, 2 H, 1 R, 0 ER, 0 BB, 6 K

3.0 IP, 2 H, 1 R, 0 ER, 0 BB, 6 K Ian Foggo , RHP: 2.0 IP, 3 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 3 K (WIN)

2.0 IP, 3 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 3 K (WIN) Kasey Ford, RHP: 2.0 IP, 1 H, 0 R, 0 ER, 1 BB, 4 K

Today’s minor league starters:

SL: Ronel Blanco - 7:05 CT

CC: TBD - 7:05 CT

AV: Miguel Ullola - 11:00 CT

FV: Andrew Taylor - 6:05 CT