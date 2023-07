Astros Prospect Report: July 30th

Another day of minor league action is in the book. See the results below.

AAA: Sugar Land Space Cowboys (43-59) lost 15-6 (BOX SCORE)

Note: Singleton is hitting .330 with 11 HR for Sugar Land.

Kyle McGowin , RHP: 3.2 IP, 5 H, 4 R, 4 ER, 3 BB, 2 K

3.2 IP, 5 H, 4 R, 4 ER, 3 BB, 2 K Jimmy Endersby , RHP: 1.0 IP, 3 H, 1 R, 1 ER, 2 BB, 0 K

1.0 IP, 3 H, 1 R, 1 ER, 2 BB, 0 K Misael Tamarez , RHP: 1.1 IP, 3 H, 3 R, 3 ER, 2 BB, 0 K

1.1 IP, 3 H, 3 R, 3 ER, 2 BB, 0 K Blake Taylor , LHP: 1.0 IP, 1 H, 0 R, 0 R, 2 BB, 3 K

1.0 IP, 1 H, 0 R, 0 R, 2 BB, 3 K Ty Buttrey , RHP: 0.1 IP, 2 H, 6 R, 5 ER, 3 BB, 0 K

0.1 IP, 2 H, 6 R, 5 ER, 3 BB, 0 K Austin Hansen, RHP: 0.2 IP, 3 H, 1 R, 1 ER, 0 BB, 1 K

AA: Corpus Christi Hooks (49-47) lost 6-3 (BOX SCORE)

Note: Corona has a .826 OPS this season.

Jose Urquidy , RHP: 5.0 IP, 9 H, 5 R, 5 ER, 0 BB, 3 K

5.0 IP, 9 H, 5 R, 5 ER, 0 BB, 3 K Aaron Brown , RHP: 2.0 IP, 1 H, 0 R, 0 ER, 1 BB, 1 K

2.0 IP, 1 H, 0 R, 0 ER, 1 BB, 1 K Cole McDonald, RHP: 1.0 IP, 2 H, 1 R, 1 ER, 0 BB, 1 K

A+: Asheville Tourists (40-51) won 6-5 (BOX SCORE)

Note: Melton has a .842 OPS this season.

Deylen Miley , RHP: 3.0 IP, 5 H, 3 R, 3 ER, 2 BB, 6 K

3.0 IP, 5 H, 3 R, 3 ER, 2 BB, 6 K Franny Cobos , RHP: 2.1 IP, 5 H, 0 R, 0 ER, 1 BB, 1 K (WIN)

2.1 IP, 5 H, 0 R, 0 ER, 1 BB, 1 K (WIN) Brayan De Paula , LHP: 2.2 IP, 2 H, 2 R, 2 ER, 1 BB, 4 K

2.2 IP, 2 H, 2 R, 2 ER, 1 BB, 4 K Carlos Calderon, RHP: 1.0 IP, 0 H, 0 R, 0 ER, 1 BB, 1 K (SAVE)

A: Fayetteville Woodpeckers (43-52) won 8-1 (BOX SCORE)

Note: Rodriguez has a 1.27 ERA this season.

Jose Nodal , LHP: 5.0 IP, 1 H, 0 R, 0 ER, 1 BB, 5 K (WIN)

5.0 IP, 1 H, 0 R, 0 ER, 1 BB, 5 K (WIN) Luis Rodriguez, LHP: 4.0 IP, 4 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 5 K (SAVE)

Today’s minor league starters:

SL: OFF

CC: OFF

AV: OFF

FV: OFF