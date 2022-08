Astros Prospect Report: August 20th

Another day of minor league action is in the books. You can see all the Astros affiliates results below.

AAA: Sugar Land Space Cowboys (53-62) lost 13-5 (BOX SCORE)

Note: Dirden has a .952 OPS in Triple-A.

Jimmy Endersby , RHP: 4.0 IP, 7 H, 2 R, 2 ER, 1 BB, 4 K

4.0 IP, 7 H, 2 R, 2 ER, 1 BB, 4 K Jon Olczak , RHP: 2.0 IP, 1 H, 2 R, 1 ER, 1 BB, 3 K

2.0 IP, 1 H, 2 R, 1 ER, 1 BB, 3 K Nick Hernandez , RHP: 1.0 IP, 0 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 0 K

1.0 IP, 0 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 0 K Parker Mushinski , LHP: 1.0 IP, 0 H, 0 R, 0 ER, 1 BB, 0 K

1.0 IP, 0 H, 0 R, 0 ER, 1 BB, 0 K Seth Martinez , RHP: 1.0 IP, 1 H, 0 R, 0 ER, 1 BB, 0 K

1.0 IP, 1 H, 0 R, 0 ER, 1 BB, 0 K Enoli Paredes, RHP: 1.o IP, 2 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 1 K

AA: Corpus Christi Hooks (51-62) lost 7-4 (BOX SCORE)

Note: Whitcomb has a .895 OPS in August.

Adrian Chaidez , RHP: 3.2 IP, 3 H, 3 R, 3 ER, 3 BB, 6 K

3.2 IP, 3 H, 3 R, 3 ER, 3 BB, 6 K Michael Horrell , RHP: 1.1 IP, 2 H, 1 R, 0 ER, 0 BB, 1 K

1.1 IP, 2 H, 1 R, 0 ER, 0 BB, 1 K Jonathan Sprinkle , RHP: 2.0 IP, 1 H, 1 R, 0 ER, 0 BB, 4 K

2.0 IP, 1 H, 1 R, 0 ER, 0 BB, 4 K Matt Ruppenthal , RHP: 1.2 IP, 3 H, 2 R, 2 ER, 3 BB, 1 K

1.2 IP, 3 H, 2 R, 2 ER, 3 BB, 1 K Devin Conn, RHP: 0.1 IP, 0 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 1 K

A+: Asheville Tourists (48-63) won 4-0 (BOX SCORE)

Note: Loperfido is hitting .385 in High-A.

Diosmerky Taveras , RHP: 6.0 IP, 4 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 6 K (WIN)

6.0 IP, 4 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 6 K (WIN) Ray Gaither, RHP: 3.0 IP, 2 H, 0 R, 0 ER, 2 BB, 2 K (SAVE)

A: Fayetteville Woodpeckers (47-65) lost 3-1 (BOX SCORE)

Note: Gordon has a 2.21 ERA with 3 BB/27 K in 20.1 innings in Single-A.

Deylen Miley , RHP: 5.0 IP, 2 H, 2 R, 1 ER, 4 BB, 8 K

5.0 IP, 2 H, 2 R, 1 ER, 4 BB, 8 K Nic Swanson, RHP: 3.0 IP, 2 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 5 K

Today’s minor league starters:

SL: Forrest Whitley - 6:05 CT

CC: Jayden Murray - 5:05 CT

AV: Christian Mejias - 1:05 CT

FV: TBD - 12:00 CT