Astros Prospect Report: July 28th

Another day of minor league action is in the books. You can see all the Astros affiliates results below.

AAA: Sugar Land Space Cowboys (41-55) won 12-7 (BOX SCORE)

Note: Diaz has a .904 OPS in Triple-A.

Jonathan Bermudez , LHP: 3.0 IP, 3 H, 6 R, 6 ER, 3 BB, 6 K

3.0 IP, 3 H, 6 R, 6 ER, 3 BB, 6 K Joe Record , RHP: 1.0 IP, 1 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 0 K (WIN)

1.0 IP, 1 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 0 K (WIN) Jimmy Endersby , RHP: 4.0 IP, 2 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 7 K

4.0 IP, 2 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 7 K Enoli Paredes, RHP: 1.0 IP, 0 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 1 K

AA: Corpus Christi Hooks (41-52) lost 15-2 (BOX SCORE)

Note: Stubbs has 12 HR in 47 games this season.

Cody Deason , RHP: 3.0 IP, 5 H, 6 R, 1 ER, 1 BB, 3 K

3.0 IP, 5 H, 6 R, 1 ER, 1 BB, 3 K Franny Cobos , RHP: 2.0 IP, 5 H, 4 R, 4 ER, 1 BB, 3 K

2.0 IP, 5 H, 4 R, 4 ER, 1 BB, 3 K Chandler Casey , RHP: 1.2 IP, 5 H, 5 R, 5 ER, 1 BB, 2 K

1.2 IP, 5 H, 5 R, 5 ER, 1 BB, 2 K Freylin Garcia , RHP: 0.1 IP, 1 H, 0 R, 0 ER, 1 BB, 1 K

0.1 IP, 1 H, 0 R, 0 ER, 1 BB, 1 K Bryan Arias, RHP: 1.0 IP, 1 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 1 K

A+: Asheville Tourists (38-53) won 7-6 (BOX SCORE)

Note: Corona has 17 RBI in 15 High-A games.

Chayce McDermott , RHP: 4.0 IP, 4 H, 4 R, 4 ER, 4 BB, 8 K

4.0 IP, 4 H, 4 R, 4 ER, 4 BB, 8 K Cole McDonald , RHP: 2.0 IP, 1 H, 0 R, 0 ER, 1 BB, 6 K

2.0 IP, 1 H, 0 R, 0 ER, 1 BB, 6 K Christian Mejias, RHP: 3.0 IP, 4 H, 2 R, 2 ER, 1 BB, 2 K (WIN)

A: Fayetteville Woodpeckers (39-52) won 5-1 (BOX SCORE)

Note: Batista has a 2.97 ERA with 87 K in 75.2 innings this season.

Edinson Batista , RHP: 5.0 IP, 2 H, 0 R, 0 ER, 2 BB, 8 K (WIN)

5.0 IP, 2 H, 0 R, 0 ER, 2 BB, 8 K (WIN) Alex Santos, RHP: 4.0 IP, 1 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 8 K (SAVE)

Today’s starters according to MiLB.com:

SL: Hunter Brown - 7:05 CT

CC: Jaime Melendez - 7:05 CT

AV: Ryan Gusto - 5:35 CT

FV: TBD - 6:05 CT