Astros Prospect Report: July 26th

Another day of minor league action is in the books. You can see all the Astros affiliates results below.

AAA: Sugar Land Space Cowboys (40-54) lost 5-4 (BOX SCORE)

Note: Diaz has 17 HR between AA and AAA.

Brandon Bielak , RHP: 5.0 IP, 4 H, 1 R, 1 ER, 3 BB, 4 K

5.0 IP, 4 H, 1 R, 1 ER, 3 BB, 4 K J.P. France , RHP: 3.2 IP, 4 H, 3 R, 3 ER, 2 BB, 6 K

3.2 IP, 4 H, 3 R, 3 ER, 2 BB, 6 K Ronel Blanco, RHP: 0.2 IP, 1 H, 1 R, 0 ER, 1 BB, 1 K

AA: Corpus Christi Hooks (40-51) lost 5-4 (BOX SCORE)

Note: Dirden has a .982 OPS and 30 doubles this season.

Misael Tamarez , RHP: 4.2 IP, 6 H, 5 R, 5 ER, 3 BB, 5 K

4.2 IP, 6 H, 5 R, 5 ER, 3 BB, 5 K Matt Ruppenthal , RHP: 0.1 IP, 0 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 1 K

0.1 IP, 0 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 1 K Julio Robaina, LHP: 3.0 IP, 1 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 3 K

A+: Asheville Tourists (36-53) lost 9-5 (BOX SCORE)

Note: Correa is hitting .311 this season.

Aaron Brown , RHP: 4.0 IP, 3 H, 4 R, 4 ER, 2 BB, 4 K

4.0 IP, 3 H, 4 R, 4 ER, 2 BB, 4 K Kyle Gruller , RHP: 1.0 IP, 0 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 1 K

1.0 IP, 0 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 1 K Diosmerky Taveras , RHP: 3.2 IP, 5 H, 5 R, 5 ER, 2 BB, 5 K

3.2 IP, 5 H, 5 R, 5 ER, 2 BB, 5 K Danny Cody, RHP: 0.1 IP, 0 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 0 K

A: Fayetteville Woodpeckers (38-51) lost 7-3 (BOX SCORE)

Note: Loperfido has 26 SB this season.

Colton Gordon , LHP: 4.0 IP, 3 H, 1 R, 1 ER, 0 BB, 5 K

4.0 IP, 3 H, 1 R, 1 ER, 0 BB, 5 K Shea Barry , RHP: 3.0 IP, 3 H, 6 R, 5 ER, 5 BB, 2 K

3.0 IP, 3 H, 6 R, 5 ER, 5 BB, 2 K Jayson Schroeder, RHP: 2.0 IP, 1 H, 0 R, 0 ER, 2 BB, 1 K

Today’s starters according to MiLB.com:

SL: TBD - 7:05 CT

CC: Adrian Chaidez - 7:05 CT

AV: Cesar Gomez - 5:35 CT

FV: TBD - 6:05 CT