Astros Prospect Report: July 24th

Another day of minor league action is in the books. You can see all the Astros affiliates results below.

AAA: Sugar Land Space Cowboys (40-53) lost 12-3 (BOX SCORE)

Note: Siri has a 1.280 OPS in Triple-A.

Chad Donato , RHP: 3.1 IP, 6 H, 7 R, 5 ER, 3 BB, 3 K

3.1 IP, 6 H, 7 R, 5 ER, 3 BB, 3 K Joe Record , RHP: 2.2 IP, 4 H, 2 R, 2 ER, 0 BB, 3 K

2.2 IP, 4 H, 2 R, 2 ER, 0 BB, 3 K Jon Olczak , RHP: 1.0 IP, 3 H, 2 R, 2 ER, 0 BB, 1 K

1.0 IP, 3 H, 2 R, 2 ER, 0 BB, 1 K Ronel Blanco, RHP: 1.0 IP, 2 H, 1 R, 1 ER, 0 BB, 3 K

AA: Corpus Christi Hooks (40-50) lost 8-2 (BOX SCORE)

Note: Ruppenthal has 66 K in 45.1 innings this season.

Jose Bravo , RHP: 4.1 IP, 5 H, 5 R, 4 ER, 2 BB, 7 K

4.1 IP, 5 H, 5 R, 4 ER, 2 BB, 7 K Jojanse Torres , RHP: 1.2 IP, 3 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 3 K

1.2 IP, 3 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 3 K Michael Horrell , RHP: 1.0 IP, 2 H, 2 R, 1 ER, 1 BB, 0 K

1.0 IP, 2 H, 2 R, 1 ER, 1 BB, 0 K Matt Ruppenthal, RHP: 1.0 IP, 0 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 2 K

A+: Asheville Tourists (36-52) lost 7-5 (BOX SCORE)

Note: Stevens has a .760 OPS this season.

Ernesto Jaquez , RHP: 2.1 IP, 2 H, 3 R, 3 ER, 3 BB, 0 K

2.1 IP, 2 H, 3 R, 3 ER, 3 BB, 0 K Cole McDonald , RHP: 1.1 IP, 3 H, 3 R, 3 ER, 2 BB, 3 K

1.1 IP, 3 H, 3 R, 3 ER, 2 BB, 3 K Rhett Kouba , RHP: 3.1 IP, 4 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 5 K

3.1 IP, 4 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 5 K Jose Betances, RHP: 1.0 IP, 0 H, 0 R, 0 ER, 1 BB, 1 K

A: Fayetteville Woodpeckers (38-50) lost 11-1 (BOX SCORE)

Note: Calderon has 79 K in 72 innings this season.

Carlos Calderon , RHP: 4.0 IP, 5 H, 3 R, 3 ER, 3 BB, 6 K

4.0 IP, 5 H, 3 R, 3 ER, 3 BB, 6 K Bryant Salgado , RHP: 3.0 IP, 8 H, 7 R, 7 ER, 2 BB, 2 K

3.0 IP, 8 H, 7 R, 7 ER, 2 BB, 2 K Jacob DeLabio, RHP: 1.0 IP, 1 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 2 K

Today’s starters according to MiLB.com:

SL: OFF

CC: OFF

AV: OFF

FV: OFF