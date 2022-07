Astros Prospect Report: July 14th

Another day of minor league action is in the books. You can see all the Astros affiliates results below.

AAA: Sugar Land Space Cowboys (37-50) lost 9-0 (BOX SCORE)

Note: Brinson is hitting .286 this season.

Chad Donato , RHP: 4.0 IP, 4 H, 2 R, 2 ER, 4 BB, 3 K

4.0 IP, 4 H, 2 R, 2 ER, 4 BB, 3 K Brett Conine , RHP: 1.1 IP, 5 H, 7 R, 6 ER, 3 BB, 1 K

1.1 IP, 5 H, 7 R, 6 ER, 3 BB, 1 K Joe Record , RHP: 2.2 IP, 1 H, 0 R, 0 ER, 2 BB, 1 K

2.2 IP, 1 H, 0 R, 0 ER, 2 BB, 1 K Devin Conn, RHP: 1.0 IP, 1 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 0 K

AA: Corpus Christi Hooks (38-46) won 16-3 (BOX SCORE)

Note: Melendez has 93 K in 65 innings this season.

Jaime Melendez , RHP: 4.0 IP, 4 H, 1 R, 1 ER, 2 BB, 9 K

4.0 IP, 4 H, 1 R, 1 ER, 2 BB, 9 K Matt Ruppenthal , RHP: 3.0 IP, 0 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 5 K (WIN)

3.0 IP, 0 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 5 K (WIN) Jojanse Torres, RHP: 2.0 IP, 3 H, 2 R, 2 ER, 0 BB, 2 K

A+: Asheville Tourists (33-49) won 5-4 (BOX SCORE)

Note: Correa is hitting .291 this season.

Ryan Gusto , RHP: 5.0 IP, 6 H, 4 R, 4 ER, 0 BB, 3 K

5.0 IP, 6 H, 4 R, 4 ER, 0 BB, 3 K Kyle Gruller , RHP: 1.0 IP, 1 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 1 K (WIN)

1.0 IP, 1 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 1 K (WIN) Spencer Arrighetti, RHP: 3.0 IP, 2 H, 0 R, 0 ER, 1 BB, 3 K

A: Fayetteville Woodpeckers (37-45) lost 11-4 (BOX SCORE)

Note: Williams has a .705 OPS this season.

Deylen Miley , RHP: 3.0 IP, 3 H, 2 R, 2 ER, 2 BB, 1 K

3.0 IP, 3 H, 2 R, 2 ER, 2 BB, 1 K Fabricio Reina , RHP: 1.0 IP, 0 H, 0 R, 0 ER, 1 BB, 0 K

1.0 IP, 0 H, 0 R, 0 ER, 1 BB, 0 K Shea Barry , RHP: 3.0 IP, 8 H, 9 R, 8 ER, 2 BB, 1 K

3.0 IP, 8 H, 9 R, 8 ER, 2 BB, 1 K Jayson Schroeder, RHP: 1.0 IP, 0 H, o R, 0 ER, 0 BB, 0 K

Today’s starters according to MiLB.com:

SL: Brandon Bielak - 7:05 CT

CC: Julio Robaina - 7:05 CT

AV: Rhett Kouba - 5:35 CT

FV: TBD - 6:05 CT